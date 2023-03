Regionali 2023. La Lista di Open Sinistra FVG per la circoscrizione di Pordenone si presenta

Venerdì 17 marzo alle ore 20.30 presso la Casa del Popolo di Torre in Via Carnaro 10 a Pordenone, Open Sinistra FVG presenterà i propri candidati e candidate per le prossime elezioni regionali nella Circoscrizione di Pordenone. La presentazione sarà coordinata da Furio Honsell, consigliere regionale uscente e capolista nella circoscrizione, il quale fornirà una panoramica dettagliata relativamente alle proposte della lista Open Sinistra FVG per la coalizione di centro-sinistra. Inoltre, i candidati e le candidate – Furio Honsell, Federica Freddi, Paolo Schiavon, Gaia Magro, Matteo Polo, Adriana Perlin e Andreina Baruffini Gardini avranno l’occasione di presentarsi al pubblico. Open Sinistra FVG è la lista progressista, ecologista e femminista –

come esplicitato nel nostro simbolo – a sostegno di Massimo Moretuzzo Presidente.