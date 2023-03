Regionali 2023. La Lista di Open Sinistra FVG per la circoscrizione di Trieste si presenta

Mercoledì 15 marzo alle ore 11.30 al Bar Knulp, in via Madonna del Mare 7/a, Open Sinistra FVG presenterà i propri candidati per le prossime elezioni regionali nella Circoscrizione di Trieste.

La presentazione sarà coordinata da Furio Honsell, consigliere regionale uscente e capolista, il quale fornirà una panoramica dettagliata relativamente alle proposte della lista Open Sinistra FVG, a sostegno di Moretuzzo Presidente, sui principali temi dell’agenda politica. Inoltre, i candidati e le candidate – Furio Honsell, Laura Marzi, Marino Andolina, Mirta Cok, Davide Zotti, Maryam Tamimi, Giovanni Montenero e Marco Restaino – si presenteranno al pubblico, illustrando la propria esperienza e motivazione.