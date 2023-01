Regionali Fvg: Conti (Pd), Terzo polo stampella Fedriga

“Molto utili le precisazioni dei consiglieri regionali ex Forza Italia che entrano nel Terzo polo: hanno chiarito che saranno la quarta stampella del centrodestra. E non per modo di dire ma ufficialmente, con il crisma del Consiglio regionale dove i tre esponenti di destra neocalendiani hanno chiesto di essere ascritti alla maggioranza che sostiene Fedriga”. Lo dichiara la segretaria del Pd provinciale di Trieste Caterina Conti, che è anche componente della segreteria regionale del partito, commentando quanto emerso dalla conferenza stampa di presentazione del gruppo “Polo liberale” dei consiglieri regionali Giuseppe Nicoli, Walter Zalukar e Emanuele Zanon. “Ci si può chiedere come fanno a stare nella maggioranza di Fedriga – continua l’esponente dem – e al contempo dichiararsi ‘terzi’ e correre per un seggio magari assieme a un candidato presidente ex segretario regionale dei DS. E’ sempre più chiaro che l’operazione Terzo polo in regione Fvg non esprime alternative a nulla ma è solo un metodo artificiale per tentare di rafforzare il centrodestra da fuori. E’ un passo di danza nel corteggiamento Fedriga-Rosato – conclude Conti – in attesa di convolare a nozze quando i tempi saranno maturi”.