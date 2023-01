Regionali Fvg: primo confronto Pd – M5 Stelle

Un comunicato congiunto non “fa primavera” ma resta atto politicamente importante. Parlando dell’incontro tenutosi domenica sera per valutare una eventuale convergenza per la tornata delle prossime regionali del 2 aprile prossimo in Fvg si legge: “In vista delle elezioni regionali, tra MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico si è svolto nella serata di ieri il primo confronto su temi programmatici, inclusi i 10 punti proposti dal MoVimento. Verificato che al momento non sono emersi motivi ostativi a proseguire il confronto, entrambe le forze politiche si renderanno parte attiva per allargare il dialogo alle altre forze civiche e progressiste, preso atto che il Terzo Polo non risulta interlocutore”. Poi a stretto giro il M5s ha emesso un proprio comunicato che poco di non già noto aggiunge in realtà: “Un colloquio franco e sincero con al centro i dieci punti programmatici del MoVimento 5 Stelle quello che si è svolto domenica sera con il Pd. Un primo contatto per delineare un possibile avvio di incontro con il tavolo allargato di area progressista e democratica con le altre forze politiche di cui, alcune hanno già dato orientamento positivo sui punti che abbiamo messo sul tavolo nella conferenza stampa del 10 dicembre scorso – Lo afferma Luca Sut coordinatore regionale MoVimento 5Stelle -. Una convergenza che tuttavia, per il MoVimento 5 Stelle, non esclude una consultazione con i propri iscritti attraverso una assemblea regionale. Solo dopo il via libera da parte di tutte le forze politiche ai nostri 10 punti e alla loro piena approvazione si potrà parlare del candidato. Per il Movimento 5 Stelle, infatti come già detto ampiamente, prima viene il programma poi il candidato. Positivo, infine, lo stop ai Renziani e Calendiani del Terzo Polo che sempre di più si dimostrano sia a livello nazionale che locale orientati su posizioni di centrodestra”.