Regionali: incontro Pd-Open Fvg, basi per strategia alternativa

Si è tenuto nella serata di ieri a Trieste un incontro tra il Pd il segretario regionale Renzo Liva, il coordinatore Salvatore Spitaleri, il capogruppo regionale Diego Moretti e per Open Fvg il presidente Fvg Matteo Polo e il consigliere regionale Furio Honsell.

Un confronto che, definito “molto franco e proficuo” dallo stesso Honsell, per il segretario Liva è stata “un’occasione per presentarsi e soprattutto per chiarire e coinvolgere tutte le forze di opposizione all’attuale centrodestra e alla Giunta Fedriga”.

“La linea del Pd – ha spiegato Liva – è costruire un’alternativa a Fedriga, impegnandoci sulla condivisione di un progetto e non sulle ragioni di distinguo, lavorando a una base su cui confrontarci con gli alleati ‘storici’ del centrosinistra regionale e tutte le forze politiche e sociali che vogliono un futuro diverso per il FVG”.

“La necessità di costituire partendo dal programma un campo largo – ha sottolineato Honsell – è la migliore strategia per vincere il facile populismo mediatico di Fedriga”.

Indicando a margine l’iter successivo, Spitaleri ha detto che “procede la scaletta degli incontri della Segreteria regionale, per fare il punto ai primi di dicembre e avviare un tavolo con chi ci sta”.