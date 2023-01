Regionali: Liva, assemblea Pd Fvg è calcio d’avvio elezioni: “Abbiamo tenuto barra dritta, partito è al centro di coalizione”

“L’Assemblea regionale di Palmanova, per il Partito democratico e per la coalizione che si è creata con forze civiche, progressiste, ecologiste e con 5 Stelle, rappresenta il calcio d’avvio delle elezioni regionali del 2 e 3 aprile prossimo”. Così il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva annuncia la riunione dell’assemblea regionale del partito, convocata il 16 gennaio a Palmanova (Udine).

“Dall’avvio del mandato della segreteria a fine ottobre – evidenzia Liva – abbiamo operato con strettissimi margini temporali, in presenza di incomprensibili veti romani, di dubbi genuini o strumentali, fino ai recenti tentativi personali di inquinare i pozzi della coalizione. Abbiamo tenuto la barra dritta e ottenuto una sintesi che riposiziona il partito al centro di uno schieramento di centrosinistra: ora riteniamo di presentare la proposta migliore possibile alle condizioni date. Da parte di militanti ed elettori non solo del Pd – osserva il segretario dem – in queste ore registriamo un apprezzamento per il percorso fatto e per la disponibilità di Massimo Moretuzzo a guidare questa coalizione”. Sottolineando che “nel rispetto delle regole statutarie, la Segreteria regionale consegna il lavoro compiuto al gruppo dirigente che compone l’Assemblea regionale”, Liva indica i “quattro contenuti principali in esame” e cioè “perimetro della coalizione, scelta del candidato presidente Moretuzzo, apparentamento con l’Unione Slovena, indirizzi programmatici del Pd”. Sotto quest’ultimo profilo, indica Liva, “per noi conta il futuro: sanità pubblica accessibile a tutti, sostegno al buon lavoro per chi lo svolge e chi lo organizza, sviluppo sostenibile e armonico di tutti i territori, rafforzamento della specialità regionale e del ruolo internazionale del Fvg”.