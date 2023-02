Regionali: sabato Pordenone il Pd presenta la lista con Moretuzzo

Sabato 18 febbraio a Pordenone, alle ore 10:15 nella sala congressi dell’hotel Santin in viale delle Grazie 9, si terrà la presentazione dei candidati del Partito democratico al Consiglio regionale per la circoscrizione del Pordenonese. Aperto da una breve introduzione del segretario dem provinciale di Pordenone Fausto Tomasello, l’evento proseguirà con gli autoritratti flash dei candidati. Dopo il saluto del segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, alle 11:00 è previsto l’intervento di Massimo Moretuzzo, candidato presidente della Regione per il centrosinistra. “Il Pd si presenta ai cittadini del Pordenonese con una lista di candidati robusta, motivata e – spiega Tomasello – e rappresentativa del territorio. Sarà l’occasione per precisare alcuni punti del nostro programma, per farla finita con chiacchiere, bombardamento propagandistico e fallimenti indiscussi”.