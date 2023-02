Scossa di terremoto nel Quarnero epicentro nell’isola di Veglia. 4.9 gradi sulla scala Richter 9 km la profondità

Una scossa di terremoto 4.9 gradi sulla scala Richter è stata registrata ed avvertita anche in Fvg. Epicentro nell’isola di Veglia nei pressi della città di Baška, una delle mete turistiche del Quarnero. La magnitudo del sisma, secondo un comunicato della Protezione Civile regionale, è di 4,9 gradi sulla scala Richter ad una profondità di 9 km quindi abbastanza superficiale. L’orario indicato è quello delle 10:47:45. Il sisma è stato distintamente avvertito in molte parti del Fvg in particolare a Trieste, dove alcune scuole, in via precauzionale, hanno fatto uscire gli studenti dalle aule. L’allarme è però rapidamente rientrato, e i ragazzi hanno potuto fare rientro in classe.