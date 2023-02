Regione, Confcommercio Udine e Comuni: sinergia per sviluppare i distretti del commercio

Distretti del commercio e strategie di sviluppo: la Confcommercio provinciale di Udine ha chiamato a raccolta oggi (martedì 7 febbraio) sindaci dei Comuni coinvolti nei progetti di aggregazione, referenti dei mandamenti territoriali dell’associazione di categoria e Regione con l’assessore alle attività produttive Sergio Bini. Insieme, per confermare la disponibilità della Confcommercio, con la sua Terziaria Cat, nei confronti dei Comuni capofila, per agevolare da diversi punti di vista l’operatività dei percorsi di distretto. Il presidente Giovanni Da Pozzo e il suo vice Fabio Passon, che ha seguito personalmente tutto il percorso di costituzione dei distretti, hanno esortato i Comuni a “usare la Confcommercio, per facilitare la messa in atto dei vostri progetti: siamo disponibili – hanno ricordato – ad assumere, per chi lo vorrà, il ruolo di manager di Distretto, sobbarcandoci, con la competenza degli uffici, la parte amministrativa dei percorsi e fungendo da punto di riferimento sia tecnico sia contenutistico e di condivisione di idee”. Da Pozzo ha ringraziato la Regione per l’attenzione sempre dimostrata per le esigenze dell’economia e la tempestività delle azioni messe in campo. La parola è passata poi ai referenti dei Comuni capofila, che hanno evidenziato opportunità, richieste e necessità: da più parti è stata evidenziata l’importanza di concretizzare sinergie e sensibilizzare, da parte di categorie e istituzioni, le attività produttive del territorio a fare squadra per sviluppare i percorsi.