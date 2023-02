Teatralmente 2023 a Cordenons undicesima edizione della rassegna di teatro popolare

Etabeta Teatro presenta l’undicesima edizione di TEATRALMENTE 2023, tradizionale rassegna di teatro popolare.

Come ogni anno il programma si rinfresca ma questa edizione ospiterà, oltre alle migliori proposte del teatro popolare del Friuli Venezia Giulia, anche un vivacissimo spettacolo dal vicino Veneto.

Un programma vario ed intelligente ma assolutamente centrato sul divertimento.

Pronti allora ad incominciare il prossimo 11 febbraio con un classico e raffinato “Borghese Gentiluomo” di Moliére messo in scena dal Piccolo Teatro Città di Sacile per la regia di Edoardo Fainello. Si continuerà con un vivace “Se mi rilasso collasso”, giovane rivisitazione del Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare proposto della compagnia Zerotraccia di Codroipo, regia di Monica Aguzzi. La seconda parte del programma porterà in scena uno strano BAR frequentato da personaggi “quasi” di tutti i giorni, una realizzazione originale della compagnia ATF Lab con la regia di Federico Scridel, e per chiudere, gran finale con le ormai famose Betoneghe che, accompagnate da un’allegra orchestra, riempiono i teatri del Veneto raccontando i fatti degli altri, ma anche …i vostri!

Il tutto si realizza con il solido sostegno di: Assessorato alla Cultura del comune di Cordenons, Fita Uilt, Regione Friuli V.G. e con la collaborazione dei partner di EtaBeta Teatro: UTEA, Pro Villa d’Arco, Ciavedal, Ortoteatro, Pro Cordenons e UILT FVG.

Teatralmente a Cordenons 2023

Rassegna di teatro popolare

Sabato 11 febbraio – ore 20,45

Piccolo Teatro Città di Sacile

Presenta

IL BORGHESE GENTILUOMO

di Molière

Regia di Edoardo Fainello

Monsieur Jourdain ha un chiodo fisso: diventare un gentiluomo. Per far questo si circonda di precettori dalle competenze piuttosto dubbie, veste in modo fin troppo sfarzoso, impegna i denari in prestiti ad amici – nobili, ma sempre a corto di contante – e in feste e regali per ben comparire in società…

25 febbraio 2023 – ore 20,45

Compagnia Zerotraccia aps di Codroipo

presenta

SE MI RILASSO COLLASSO

Liberamente tratto dalla commedia di Shakespeare

“Sogno di una notte di mezza estate” e …non solo!

Regia di Monica Aguzzi

La notte che precede il debutto, una compagnia piuttosto scalcinata si mette a provare per la prima volta il suo nuovo spettacolo, tra interruzioni varie, isterie e liti.

Si sommano i problemi dietro le quinte, che peggiorano durante la prima dello spettacolo, provocando un disastro irreparabile.

11 marzo 2023 – ore 20,45

A.T.F. – ATF lab

presenta

B.A.R.

di Stefano Menis

Regia di Federico Scridel

Un bar di paese, come ce ne sono tanti in Italia, il titolare apre la porta ai suoi clienti e alle loro personalissime storie. Un confessionale laico attraversato da una carrellata di personaggi. Molto probabilmente qualcuno di loro lo avete già incontrato.

25 marzo 2023 – ore 20,45

Compagnia Teatro delle Arance

presenta

BETONEGHE SE NASSE, NO SE DEVENTA

Con l’accompagnamento musicale di Cristian Ricci e l’orchestrina del Teatro delle Arance.

Vuoi sapere i fatti tuoi? Vieni a sentire le Betoneghe con la loro comicità veneta. Silvana, Renata e Franca con le loro “ciacoe” non risparmiano niente e nessuno mentre Cristian Ricci e l’Orchestrina del Teatro delle Arance creano degli esilaranti “siparietti” con canzoni scritte per lo spettacolo dai Tiratirache.

Inizio spettacoli ore 20,45.

L’ingresso prevede un biglietto unico di € 4 (€ 7 per lo spettacolo delle Betoneghe)

Info e prenotazioni al n. 333.6785485

web: etabetateatro.org