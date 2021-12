Regione Fvg: Legge di bilancio 2022 il voto contrario di Furio Honsell

"Come Open Sinistra FVG ho votato contro alla Legge di Stabilità 2022 e alla Legge di Bilancio per il triennio 2022/23/24 proposta dalla Giunta Fedriga." Si esprime così Furio Honsell a conclusione dell'ultima giornata d'aula sulla finanziaria. "È una manovra tra le più ricche di questi anni, ma è molto povera sul piano strategico. Le ingenti risorse vengono sparpagliate senza visione organica di medio periodo innovativa ma solo in modo da soddisfare tutti i tradizionali portatori di interesse, in una ricerca di consenso immediato. Non vi è nessuna coerenza rispetto agli obiettivi di sostenibilità ed equità che il momento richiederebbe." Conclude Honsell: "Questa finanziaria non lascerà traccia e non contribuirà ad cambio di passo rispetto a quanto si faceva in passato."