Resistenza: Oggi la cerimonia a Udine in ricordo dei 23 partigiani osovani e garibaldini fucilati dai fascisti. (Pd): mai vassalli come i repubblichini di Salò

Questa mattina a Udine si è svolta la Cerimonia in ricordo dei 23 partigiani osovani e garibaldini fucilati dai fascisti di Salò. La commemorazione si è svolta presso la lapide che li ricorda, posta all’entrata del cimitero di San Vito a Udine. A ricordare gli eventi interventi di 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐃𝐄 𝐓𝐎𝐍𝐈 Sindaco della Città di Udine, 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐋𝐄𝐒𝐓𝐀𝐍𝐈 Presidente ANPI Provinciale di Udine, 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐑𝐀𝐃𝐎𝐋𝐈𝐍 nipote del Caduto Luciano Pradolin. L’orazione ufficiale è stata svolta da 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐙𝐀𝐍𝐍𝐈𝐍𝐈 dell’Istituto Friulano Per La Storia Del Movimento Di Liberazione. Partito Democratico di Udine ha partecipato all’evento emettendo anche una nota: “Onorando i caduti per la libertà recuperiamo la dimensione collettiva e attualizziamo l’esempio e i valori che ci rendono comunità democratica e solidale. La memoria come esperienza personale non basta più a fronte dell’emergere di soggetti della politica europea che vogliono sfasciare le fondamenta della nostra Repubblica e tutta la costruzione europea. Noi non accetteremo di essere vassalli di nessuno, come lo furono i fascisti di Salò”. È il pensiero del segretario del Pd provinciale di Udine Luca Braidotti, presente oggi a Udine alla cerimonia in ricordo dei 23 partigiani osovani e garibaldini fucilati dai fascisti agli ordini di un ufficiale delle SS l’11 febbraio 1945.

“Come ha ricordato il prof Zannini nella sua brillante orazione – continua Braidotti – l’Europa unita non deve essere un sogno ma una realtà concreta da costruire subito per frenare la tentazione del ritorno ai nazionalismi, che non solo indeboliscono il nostro continente da un punto di vista economico ma ne frantumano l’idea politica fondativa ovvero – conclude il segretario dem – la creazione di uno spazio comune capace di costruire pace sulle macerie di due guerre”. Alla cerimonia hanno partecipato anche i consiglieri regionali del Pd Massimiliano Pozzo e Manuela Celotti, il segretario cittadino del Pd di Udine Rudi Buset, i consiglieri comunali Anna Paola Peratoner e Claudio Giacomello.