«Restanza artigiana» storie di successo di giovani artigiani rimasti o ritornati in Friuli

Storie di successo di giovani imprenditori artigiani che sono rimasti o sono tornati in Friuli. È questa l’essenza dell’evento «Restanza Artigiana» che Confartigianato Giovani in collaborazione con Confartigianato Imprese Udine ha organizzato per giovedì 11 dicembre, alle ore 18.30, a Villa Dragoni a Buttrio. Modererà l’incontro Massimo De Liva, autore di «Friuleconomy» e «Friulout».

«La ‘Restanza’ nasce dalla volontà di dare voce a chi oggi sta concretamente reinventando il fare impresa nel nostro territorio – spiega Marco Battistutta, presidente Confartigianato Giovani Udine -. L’evento celebra le storie, le visioni e le testimonianze di quegli artigiani e imprenditori che hanno scelto di restare in Friuli, di tornarci o di costruire qui il proprio futuro professionale. Sarà un momento di riflessione sul valore della permanenza, intesa non come immobilismo, ma come scelta attiva di radicamento e innovazione, capace di generare valore economico, sociale e culturale per l’intera comunità friulana».

Un appuntamento che, sottolinea il presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti, intende «valorizzare il legame tra tradizione artigiana e innovazione, offrire modelli positivi di imprenditorialità locale, stimolare il dialogo e il networking tra generazioni di artgiani e sottolinerae il ruolo strategico dei giovani nella trasmissione del saper fare».

Interverranno:

Maria Petrigh – Friulpallet, laureata in Relazioni internazionali con un master in Gestione risorse umane ha ascoltato «il desiderio» di tornare in Friuli dopo esperienze lavorative positivi a Roma e a Milano.

Nemas Gortan – Fotografo, carnico, fotografo paesaggista. Coniuga questo lavoro con quello nella Cava di Pramosio, dove si estrae il raffinato marmo “grigio carnico”

Veronica Duriavig – Brand designer freelance, dal Friuli crea l’immagine di un brand

Futura Selenati– Rifugio Tamai, una laurea in filosofia, lavora al e per il Rifugio Tamai sullo Zoncolan, un luogo di cui «mi sono subito innamorata».

Elisa Stella – Tipografia Marioni, laurea in architettura al Politecnico di Milano, un inserimento lavorativo gratificante nel capoluogo lombardo e poi un viaggio in Thailandia… e da lì l’inizio di una riflessione che l’ha portata a tornare in Friuli e a considerare di entrare nell’azienda di famiglia. «Non è stato un ripiego, ma una scelta consapevole».

Alessandra De Maio Wedding Planner – Le Petit O, dopo una formazione in Relazioni Pubbliche e Brand Management e diverse esperienze nel marketing e nella comunicazione d’impresa, ha scelto di trasformare la sua inclinazione strategica e creativa in un progetto dedicato all’organizzazione di matrimoni sartoriali pensati per essere narrazioni autentiche di chi li vive. Il legame con il Friuli Venezia Giulia «è uno dei cardini della mia identità professionale».

Data l’importanza dell’evento, si confida nella presenza della Vostra testata. Per contattare anticipatamente i giovani imprenditori artigiani protagonisti della serata, contattare l’Ufficio stampa Confartigianato Udine.