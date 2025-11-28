Riapre lo skate park di via Ampezzo: conclusi i lavori di manutenzione straordinaria

Da oggi, venerdì 28 novembre, è nuovamente utilizzabile l’area ludica sportiva situata in via Ampezzo a pochi passi dal centro studi, dall’impianto Fratelli Ermano, dal campo di atletica e della piscina comunale. Sono terminati, infatti, gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura utilizzata da ragazzi di tutte le età per le classiche partite tra amici (calcio a 5 e basket) e per la pratica dello skateboard. A distanza di molti anni dalla realizzazione, si rendeva necessario un restyling. Di fatto, al posto dei due campetti per il calcio a 5 e il basket è stato ricavato un unico spazio dedicato alla pallacanestro, soluzione progettuale necessaria considerata la scarsa disponibilità di spazi dedicati a tale disciplina nel territorio comunale. L’area potrà essere utilizzata da numerosi appassionati che da anni chiedevano uno spazio per allenarsi e giocare. Nello specifico: è stata posata una nuova pavimentazione in resina, installate nuove recinzioni e reti para-palloni in corrispondenza delle case limitrofe. Nel rettangolo di gioco sono stati sistemati nuovi canestri, effettuata la tracciatura dei campi e rimosse le attrezzatture obsolete. Ottantamila euro la spesa complessiva. Invariate le attrezzature per la pratica dello skateboard.

L’area – come indicato anche nel cartello installato all’ingresso – sarà ad accesso libero e gratuito, nella piena responsabilità di chi ne fa uso.