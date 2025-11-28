Concerto “Donne, parole e musica” a Remanzacco, Auditorium comunale

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Remanzacco e la Commissione Pari Opportunità con il sostegno della Regione FVG propongono, dopo le numerose iniziative organizzate in queste settimane (film “C’è ancora domani”, libro “L’inchino dei girasoli” di Sarah Benedetto, “Passeggiata di riflessione” con gli studenti della scuola secondaria di primo grado, concerto della band “Cinque Uomini sulla cassa del morto”, “Passeggiata sociale”), chiude gli eventi il 29 novembre all’Auditorium comunale, alle ore 20.30, con il concerto “Donne, parole e musica”, con Chiara di Gleria, accompagnata al piano da Francesco Imbriaco, e con performance teatrali proposte dalla Commissione Pari Opportunità e Consulta Giovani Remanzacco. Spazio anche al divertimento con la rassegna teatrale in lingua friulana, che si concluderà con lo spettacolo “O sin dal gjat”, domenica 30 novembre alle ore 17.30, presso l’Auditorium comunale.