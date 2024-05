Riccardi: cittadine e cittadini che protestano sulla sanità sono degli “agitatori”

“Esprimo forte preoccupazione e critica nei confronti dell’Assessore regionale alla Sanità, Riccardo Riccardi, in merito alle recenti dichiarazioni sulla carenza di infermieri nell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO). Le affermazioni di Riccardi, che minimizzano l’entità del problema e accusano moltissime cittadine e cittadini di questa regione di essere degli “agitatori”, sono un evidente tentativo di mascherare una gestione inefficace e superficiale della crisi sanitaria, mostrando una preoccupante mancanza di leadership.

Contrariamente a quanto affermato dall’Assessore, la situazione è tutt’altro che sotto controllo. Le sue dichiarazioni secondo cui

mancherebbero solo una trentina di infermieri contrastano fortemente con i dati che indicano una carenza molto più significativa: il

problema oramai è diventato cronico e mina profondamente la capacità del sistema sanitario regionale di fornire cure adeguate e tempestive

ai cittadini. Le risposte di Riccardi, che definisce la carenza di personale come una “sfida culturale”, sono non solo inadeguate ma anche offensive nei confronti dei professionisti che lavorano instancabilmente per mantenere in piedi il sistema. Invece di riconoscere la gravità e

prendere provvedimenti concreti, l’Assessore sembra più interessato a difendere la propria immagine. Le conseguenze di questa gestione sono oramai sotto gli occhi dei cittadini del FVG: liste di attesa interminabili, stress eccessivo sul personale esistente, servizi affidati ai privati e una qualità delle cure che ne risente pesantemente. Riccardi ancora afferma che il sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia è forte, ma i fatti dimostrano il contrario: è ora di smettere di nascondere la testa sotto la sabbia. È necessario un cambio di rotta urgente. La salute

dei cittadini del Friuli Venezia Giulia non può essere sacrificata sull’altare della retorica politica.” Così si è espresso il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.