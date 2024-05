Udine: nuovi consigli di quartiere partecipati, è online il modulo d’iscrizione all’albo

È disponibile sul sito del Comune di Udine il modulo di iscrizione all’albo dei consigli di quartiere partecipati. L’iscrizione all’albo è il primo passo per la costituzione dei nuovi organi di partecipazione nelle diverse aree urbane.

L’albo è suddiviso in 9 elenchi corrispondenti a ciascuno dei nove quartieri in cui è suddiviso il territorio comunale.

I moduli e le mappe con le planimetrie dei quartieri sono disponibili al link: https://www.comune.udine.it/it/amministrazione-22651/consigli-di-quartiere-partecipati-234627

All’albo possono iscriversi i comitati e tutte le realtà associative che operano sul territorio comunale nei settori del sociale, della cultura, dell’assistenza, della tutela dei diritti e della solidarietà, ma anche nel contesto del commercio e dell’artigianato, dell’ambiente e dello sport. A queste hanno la possibilità di aggiungersi anche gli enti ecclesiastici e le comunità religiose, le fondazioni e gli istituti scolastici e universitari che hanno sede nei quartieri udinesi.

Il loro compito sarà quello di raccogliere e avanzare osservazioni, istanze e bisogni delle comunità cittadine, di proporre iniziative che interessino i quartieri come progetti di sviluppo dei servizi e del tessuto sociale.

Ad assicurare la funzionalità dei consigli ci sarà il coordinatore, che avrà il compito di rappresentare il consiglio di quartiere nelle sedi opportune e convocare e gestire le sedute.