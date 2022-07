“Ripartiamo in sicurezza”: alla Farnesina il lancio del nuovo sito “Viaggiare Sicuri”

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, aprirà oggi, 11 luglio, alla Farnesina l’evento “Ripartiamo in sicurezza”. In questa occasione sarà lanciata la nuova versione del sito “Viaggiare Sicuri”, nonché l’integrazione dei servizi dell’Unità di Crisi nell’APP “Io”, che consentirà a milioni di cittadini di accedere più facilmente ai portali per la tutela degli italiani all’estero.

La presentazione sarà moderata dalla giornalista di Sky TG24, Mariangela Pira. Oltre all’apertura del Ministro Di Maio, sono previsti interventi del Segretario Generale della Farnesina, Ettore Francesco Sequi, della Consigliera per l’Economia digitale e l’Innovazione tecnologica del MAECI ed ex Ministra dell’Innovazione tecnologica e della Digitalizzazione, Paola Pisano, e del Capo dell’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Nicola Minasi.

Da lunedì prenderà anche avvio la campagna di comunicazione istituzionale dell'Unità di Crisi della Farnesina, dedicata ai servizi www.viaggiaresicuri.it e www.dovesiamonelmondo.it. A ricordare l'importanza di viaggiare in maniera consapevole sarà Alberto Angela, con un breve video realizzato gratuitamente, che sarà trasmesso sui canali RAI e sugli account web e social del Ministero.