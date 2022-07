Teatro Verdi Pordenone: la Gustav Mahler Jugendorchester propone 4 concerti in regione

Con 110 giovani talenti provenienti da tutta Europa, tutti di età compresa tra i 18 e i 27 anni, torna per il quinto anno al Teatro Verdi di Pordenone la più celebre orchestra giovanile del mondo, la Gustav Mahler Jugendorchester. Fondata a Vienna oltre trentacinque anni fa per iniziativa di Claudio Abbado, la GMJO opera sotto il patrocinio del Consiglio d’Europa: il livello artistico degli orchestrali la rende la compagine giovanile più famosa al mondo, che seleziona e raggruppa i migliori giovani musicisti europei. La rinnovata residenza al Verdi – dopo uno stop imposto lo scorso anno dalla pandemia – è in programma dal 7 al 14 agosto grazie all’importante sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia (Assessorato alla Cultura e alle Attività Produttive), di TurismoFVG e la collaborazione del Comune di Pordenone. La celebre Orchestra, accompagnata come di consueto dal Sovrintendente Alexander Meraviglia Crivelli, raccoglierà idealmente il testimone di una ricchissima programmazione in corso in queste settimane al Verdi di Pordenone, tra musica, teatro e danza, nell’arena estiva di Piazzetta Pescheria, prima dell’attesa programmazione in montagna. «Pordenone, e il Friuli Venezia Giulia, si confermano ancora una volta tappa fondamentale per l’attività artistica della principale Orchestra giovanile al mondo, alla pari di grandi capitali musicali europee», commenta il Presidente Giovanni Lessio. «Essere partner della GMJO pone il Verdi in un ruolo di animatore culturale in ambito europeo, che promuove l’immagine stessa della città di Pordenone ben oltre i confini regionali e nazionali». Il Teatro pordenonese non solo ospiterà le prove della tournée internazionale della GMJO, il Summer Tour 2022, ma, come già in passato, offrirà a tutto il pubblico della regione la possibilità di ascoltare dal vivo la prestigiosa compagine.

Saranno in tutto 4 gli appuntamenti concertistici previsti nel corso di questa residenza: sabato 13 agosto esibizione a Gemona, luogo simbolo per l’intero Friuli di ricostruzione e rinascita. In attesa di definizione un’ulteriore tappa in regione per il 12 di agosto: entrambi i concerti (ad ingresso libero su prenotazione) si svolgeranno sotto la guida del giovane e già pluripremiato Maestro austriaco Tobias Wögerer, classe 1991, astro nascente della direzione orchestrale, che torna a Pordenone dopo aver diretto l’Orchestra in residenza nel 2019. Atteso sul podio per i due concerti di inizio settembre – al rientro della GMJO dal tour estivo internazionale – la leggenda vivente della direzione orchestrale, l’ultranovantenne Maestro svedese Herbert Blomstedt che guiderà l’Orchestra giovedì 1^ settembre in un evento straordinario realizzato a Trieste per la Fondazione Teatro Verdi su un programma musicale che comprenderà la Sinfonia n.2 dell’eclettico compositore finlandese Jean Sibelius e la Terza Sinfonia di Franz Schubert.

Venerdì 2 settembre, invece, a suggello del progetto di residenza, la GMJO salirà sul palco del Verdi di Pordenone dove il Maestro Blomstedt, in assoluto il maggior interprete storico e contemporaneo di Anton Bruckner, potrà cimentarsi alla guida di un’opera centrale nella produzione artistica bruckneriana, la Settima Sinfonia. Pordenone, sede, con il suo Teatro, di una delle più importanti esperienze formative in ambito musicale a livello europeo, ospiterà anche una serata di festa in musica ad ingresso libero l’11 agosto in Piazzetta Pescheria, con protagonisti i giovani della GMJO. Le prevendite dei biglietti per il concerto di Pordenone del 2 settembre si aprono lunedì 11 luglio sia in Biglietteria che online, con una speciale promozione per chi acquista il biglietto entro il 31 luglio . Info biglietteria: tel 0434 247624 biglietteria@teatroverdipordenone.it