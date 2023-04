Risultati delle elezioni regionali e comunali: il commento di Furio Honsell

“Nell’attesa dell’ufficialità dei risultati, esprimo grande soddisfazione per il conseguimento ufficioso del quorum e l’assegnazione di un seggio a Open Sinistra FVG. È un riconoscimento per l’impegno a sinistra non soltanto mio ma di tutto un gruppo che si è contraddistinto negli anni per impegno e rigore nei confronti dei temi del lavoro, dell’ambiente, dei diritti e della sanità pubblica. Non abbiamo mai trascurato alcuna sollecitazione che ci è pervenuta da tutto il territorio regionale e siamo stati sempre dalla parte dei comitati che si battevano per la tutela del proprio ambiente e il progresso della propria comunità. È stato proprio per sottolineare l’unitarietà della nostra proposta e il rifiuto di ogni logica localistica che ho scelto di candidarmi a rappresentare non solo Udine ma anche Pordenone e Trieste. A Udine siamo a fianco del candidato della coalizione di centrosinistra Alberto Felice De Toni che appoggeremo convintamente al ballottaggio per arginare la destra e la sua chiusura di pensiero, nella convinzione che anche attraverso la nostra proficua collaborazione sarà possibile attuare anche a Udine politiche di progresso.” Così ha dichiarato Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG.