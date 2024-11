Ritorna a Tolmezzo la mostra dedicata all’illustrazione per l’infanzia: a palazzo Frisacco, dal 17 novembre al 19 gennaio, sarà esposta “Le immagini della Fantasia 41”. Inaugurazione sabato 16 novembre alle 17.30 .

La mostra “Le Immagini della Fantasia 41” anche quest’anno sarà ospitata a palazzo Frisacco grazie alla collaborazione tra la Fondazione Štěpán Zavřel di Sarmede (Treviso) e la Città di Tolmezzo. L’inaugurazione, a cura di Federica D’Orazio, si terrà sabato 16 novembre alle 17.30.

Con la 41^ edizione la Fondazione rinnova l’invito a esplorare le strade dell’illustrazione come possibilità di crescita, umana e artistica, e di libertà. L’argomento guida scelto dal curatore della mostra di Sarmede, Gabriel Pacheco, è “Orizzonti e confini”, illustrato con due opere di Štěpán Zavřel, fondatore della Scuola internazionale d’Illustrazione di Sarmede e della Mostra, 96 illustrazioni di 11 artisti suddivisi in tre sezioni e 55 opere dell’ospite d’onore, l’artista bulgaro Svetlin Vassilev.

Durante il periodo di apertura della mostra (17 novembre 2024 – 19 gennaio 2025), grazie alla collaborazione con CarniaMusei, le scuole possono aderire all’iniziativa “Sconfinamenti”, le visite didattiche con microattività integrate in presenza oppure in modalità virtuale. L’attività viene svolta su prenotazione da richiedere a CarniaMusei (tel. 0433 487704/79 – info@caniamusei.org).

Sabato 21 dicembre appuntamento da non perdere con Gabriel Pacheco che condividerà le sue riflessioni su tematiche e opere lungo il percorso espositivo. “Confini e ponti nelle arti” sono le proposte laboratoriali per gli adulti mentre, su richiesta, verranno organizzate visite guidate gratuite per case di riposo e centri diurni per anziani e disabili. La mostra si concluderà con improvvisazioni artistiche a tema domenica 19 gennaio 2025 alle 17.30.

La mostra si potrà visitare da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, la domenica dalle 14.00 alle 18.30 (martedì chiuso).

Maggiori dettagli sulla mostra e sugli eventi collaterali sono disponibili nel sito internet del Comune www.comune.tolmezzo.ud.it. Informazioni possono essere richieste anche chiamando l’Ufficio Cultura ai numeri 0433 487961/987, la Biblioteca – 0433 487950 oppure Palazzo Frisacco – 0433 41247.