Spray nasale per diabetici gratuito in FVG da agosto, ma non tutti i pazienti lo sanno

Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Diabete e, in tale occasione, la consigliera regionale Simona Liguori (Patto-CIVICA FVG) ricorda che raccogliendo le istanze delle associazioni di tutela dei pazienti e a seguito di una sua proposta, lo scorso mese di agosto, la Regione ha approvato l’erogazione gratuita di un importante farmaco, il glucagone in formulazione spray nasale, ai pazienti affetti da patologia diabetica residenti in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un trattamento indispensabile per i casi di ipoglicemia severa negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età uguale o superiore a 4 anni con diabete mellito e poterne giovare gratuitamente è sicuramente un aiuto concreto dal momento che il costo dello spray non è tra i più economici.

«Diversi pazienti – ha spiegato Liguori – non sono ancora a conoscenza che il glucagone spray può essere erogato gratuitamente su prescrizione dei diabetologi e previa compilazione di una scheda di prescrizione informatizzata secondo uno schema allegato alla delibera di Giunta regionale numero 1204 del 9 agosto 2024. E su questo bisogna intervenire».