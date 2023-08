Riviste mediche pubblicano un appello urgente per l’eliminazione delle armi nucleari

Mancano pochi giorni all’anniversario delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che furono come è noto due attacchi nucleari, attuati sul finire della seconda guerra mondiale e compiuti dagli Stati Uniti. Oggi nuovi rischi nucleari si affacciano sull’umanità e fra le voci che chiedono che si metta mano agli arsenali nucleari anche più di 100 riviste mediche, tra cui The Lancet, British Medical Journal, New England Journal of Medicine e JAMA, che hanno chiesto congiuntamente misure urgenti per ridurre il crescente pericolo di una guerra nucleare e muoversi rapidamente verso l’eliminazione delle armi nucleari. armi. In un momento di estesi combattimenti in Ucraina e crescenti tensioni in Corea, i leader della comunità sanitaria globale sottolineano che qualsiasi uso di armi nucleari sarebbe catastrofico per l’umanità.

L’invito all’azione senza precedenti si presenta sotto forma di un editoriale scritto in collaborazione con gli editori di 11 importanti riviste sanitarie e mediche, la World Association of Medical Editors e i leader dell’International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW). L’editoriale viene pubblicato questa settimana in concomitanza con l’inizio della riunione del Comitato preparatorio del Trattato di non proliferazione nucleare delle Nazioni Unite (TNP) e il 78° anniversario del bombardamento di Hiroshima.

“Il pericolo è grande e crescente”, avverte l’editoriale. “Gli Stati armati di armi nucleari devono eliminare i loro arsenali nucleari prima di eliminare noi”.

Citando la particolare responsabilità della comunità sanitaria, l’editoriale esorta “le associazioni professionali sanitarie a istruire i loro membri in tutto il mondo sulla minaccia alla sopravvivenza umana e ad unirsi all’IPPNW nel sostenere gli sforzi per ridurre i rischi a breve termine di una guerra nucleare”.

Invita gli Stati dotati di armi nucleari ei loro alleati a compiere tre passi immediati: “in primo luogo, adottare una politica di non primo utilizzo; secondo, togli loro le armi nucleari dall’allarme di attivazione; e, terzo, sollecitare tutti gli Stati coinvolti nei conflitti in corso a impegnarsi pubblicamente e inequivocabilmente a non utilizzare armi nucleari in questi conflitti.

L’editoriale li esorta inoltre a “lavorare per una fine permanente alla minaccia nucleare, sostenendo l’urgente apertura di negoziati tra gli Stati dotati di armi nucleari per un accordo verificabile e limitato nel tempo per eliminare le loro armi nucleari in conformità con gli impegni del TNP, spianando la strada affinché tutte le nazioni aderiscano al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari”.

“Questo è uno sviluppo straordinario”, ha affermato Chris Zielinski della World Association of Medical Editors. “Le riviste mediche normalmente fanno di tutto per garantire che il materiale che pubblicano non sia apparso in nessun’altra rivista medica. Il fatto che tutte queste importanti riviste abbiano accettato di pubblicare lo stesso editoriale sottolinea l’estrema urgenza dell’attuale crisi nucleare e la necessità di un’azione tempestiva per affrontare questa minaccia esistenziale”.

“La comunità medica deve avvertire il pubblico in generale dell’enormità della minaccia che dobbiamo affrontare”, ha spiegato il dottor Arun Mitra, uno degli autori dell’editoriale. “È parte integrante della nostra responsabilità di operatori sanitari”.

“Dobbiamo sostenere gli sforzi delle organizzazioni della società civile come la Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari e la campagna Back from the Brink negli Stati Uniti”, ha aggiunto il dott. Ira Helfand, un altro coautore.

Questo editoriale è pubblicato contemporaneamente su diverse riviste.