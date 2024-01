Rosada! da ‘Poesie a Casarsa’ di Pier Paolo Pasolini in scena venerdì a Talmassons

Ritorna nel Circuito ERT, dopo le due date di inizio 2023, Rosada!, spettacolo prodotto dal Teatri Stabil Furlan in collaborazione con ARLeF che ha debuttato nell’edizione 2022 del Mittelfest. L’omaggio al Pasolini delle Poesie a Casarsa andrà in scena venerdì 12 gennaio alle 20.45 all’Auditorium Comunale di Talmassons. Sul palco saliranno Nicola Ciaffoni ed Elsa Martin, accompagnati dalle sonorizzazioni e dalle musiche di Giulio Ragno Favero; la drammaturgia e la regia sono di Gioia Battista.

Rosada! cerca di indagare, attraverso le Poesie a Casarsa di Pier Paolo Pasolini, il nesso tra la parola e la sua necessità di essere tramandata, trascritta, salvata e di ragionare sui confini tra terra e lingua, tra appartenenza e distacco, tra mondo contadino e letteratura.

La parola vive perché il Poeta la scrive, e scrivendo la tramanda. La voce dell’attore dà corpo nuovo alla parola e la riporta in vita, trasformandola nuovamente in suono.

In Rosada!, grazie alla scrittura di Gioia Battista e alle musiche di Giulio Ragno Favero, al pubblico si svelerà un Pasolini inedito e una lingua che si fa musica e che torna a parlarci in un linguaggio universale.

Cantante, compositrice e performer, Elsa Martin ha all’attivo cinque pubblicazioni discografiche, tra le quali Il Canzoniere di Pasolini con la band Lingua Madre, album vincitore del Premio Loano giovani 2020. Dal 2016 collabora col pianista improvvisatore Stefano Battaglia, con cui approfondisce la ricerca intorno alla poesia friulana del ‘900 (Pier Paolo Pasolini, Amedeo Giacomini, Federico Tavan, Luciano Morandini, Novella Cantarutti, Pierluigi Cappello, Maria Di Gleria). In ambito teatrale è in scena nella prima produzione del Teatri Stabil Furlan, La casa. Lagrimis di aiar e soreli, di cui compone e produce anche la partitura musicale.

Attore e musicista, Nicola Ciaffoni si diploma presso l’Accademia Teatrale Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto e nel 2011 presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Ha lavorato in teatro come attore con Luca Ronconi, Federico Tiezzi, Andrea De Rosa, Marco Carniti, Laura Pasetti, Maurizio Donadoni e Damiano Michieletto. È stato ospite di Circuito Aperto dell’ERT – il ciclo di spettacoli online andati in scena durante la pandemia – con I guardiani del Nanga, monologo scritto da Gioia Battista.