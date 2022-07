“S-Bilancio FVG”, incontro del Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia venerdì 22 luglio a Codroipo

Approderà in Aula la prossima settimana l’assestamento di bilancio regionale. Una manovra da 764 milioni di euro che sarà oggetto di un incontro organizzato dal Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia. L’appuntamento – a ingresso libero – ha per titolo “S-Bilancio FVG” e vedrà la partecipazione dei consiglieri regionali Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli. Sarà l’occasione per presentare le criticità dell’assestamento estivo e le proposte che il Gruppo porterà in discussione, ma anche per raccogliere idee in un confronto aperto agli amministratori locali. L’appuntamento è per venerdì 22 luglio, alle 18.30, nella Biblioteca civica “don Gilberto Pressacco” di Codroipo.