Sabato 11 marzo al MAKE Spazio espositivo in via Manin presentazione della mostra “Peripheral Memories”

Domani, Sabato 11 marzo, alle ore 11.00 presentazione al MAKE Spazio espositivo di Udine della mostra “Peripheral Memories” che, attraverso espressioni dell’arte contemporanea, valorizza il ruolo socio-culturale che alcune imprese hanno rivestito nella storia recente del Friuli Venezia Giulia. L’associazione IoDeposito – che ha ideato e realizzato il progetto e l’allestimento – in sinergia con diverse imprese del territorio e amministrazioni comunali ha coinvolto otto artisti italiani e internazionali che, a seguito di residenze artistiche presso le aziende partner, hanno creato opere capaci di filtrare la memoria collettiva di quei luoghi e di esplorare il denso intreccio di relazioni tra comunità, territorio e tessuto produttivo. Tra opere d’arte visiva, installazioni e live performance, ogni opera è frutto di una profonda ricerca sugli immaginari collettivi dell’industria “Made in FVG”. In mostra, le opere e le installazioni di Boris Beja (1986, Slovenia), Deimion “Peim” van der Sloot (1986, Olanda), Laura Santamaria (1976, Italia), Neja Tomšič (1982, Slovenia). Gli artisti hanno collaborato le aziende Molino Moras, Tre Co.Fer., Cantiere Alto Adriatico, Friuli Inossidabili, La San Marco e Veleria Hannibal. Durante il periodo di apertura della mostra – visitabile fino al 2 aprile – verranno presentate una serie di live performance con l’artista Andreja Kargačin (17 marzo, ore 18:30), Zosia Zoltkowski (24 marzo, ore 18:30), Alice Mestriner & Ahad Moslemi (31 marzo, ore 18:30).