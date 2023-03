Elezioni regionali Fvg: da Confcooperative Pordenone un documento con le proposte per i candidati consiglieri

Quattordici punti di comune interesse e prioritari per l’intero territorio del Friuli occidentale più le specifiche necessità di ognuno dei settori che compongono la cooperazione provinciale di Confcooperative Pordenone. È stato inviato a tutte le liste di partito che parteciperanno alle prossime elezioni regionali del 2 e 3 aprile un documento che fungerà da base per gli incontri nella sede di viale Grigoletti. “Un documento – spiega il presidente Luigi Piccoli – approvato dal nostro Consiglio provinciale con proposte formulate da ciascun settore in cui operano le nostre cooperative associate, con l’auspicio che possano offrire spunti ai programmi delle diverse coalizioni ed essere attuate nel corso del prossimo mandato. Son tutte proposte che si rifanno ai valori della mutualità, della sussidiarietà, della sostenibilità, dell’integrazione territoriale, della legalità e delle pari opportunità. Un documento che è in sintonia con quelli elaborati dall’Alleanza delle cooperative regionale. Attendiamo ora di incontrare i candidati consiglieri regionali a cui i partiti inoltreranno il nostro documento”. I punti di comune interesse della cooperative sono: favorire il sostegno ai processi di patrimonializzazione delle imprese cooperative; sostenere il modello del credito cooperativo ed il consorzio di garanzia fidi della cooperazione (Finreco); sostenere finanziariamente la realizzazione di investimenti necessari a garantire la competitività; generare opportunità per rafforzare il modello e il tessuto cooperativo, favorendo l’innovazione di processo e di prodotto; dare priorità alle imprese capaci di generare occupazione; semplificare l’acquisto delle partecipazioni sociali in comunità energetiche costituite in forma di società cooperativa da parte dei Comuni, delle imprese, degli enti religiosi; promuovere maggiori controlli dei prodotti agroalimentari provenienti dall’estero e incoraggiare le produzioni nazionali sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale; prestare una maggiore attenzione all’efficientamento energetico. In via prioritaria per il territorio locale insieme al resto dei comparti economici della provincia, Confcooperative Pordenone segnala come necessari l’adeguamento ed il prolungamento della strada Cimpello-Sequals; il raddoppio/rifacimento del Ponte sul fiume Meduna sulla strada Pontebbana; il sostegno alla Fondazione Pordenonelegge; il sostegno alle attività di Pordenone Fiere; il potenziamento dell’Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone e della viabilità; il miglioramento della gestione delle acque e delle risorse idriche.