Sabato a Udine si discute di scuola, libertà di insegnamento e del progetto di regionalizzazione in Fvg

A Udine sabato 15 novembre alle 10:30 presso la sala CGIL via GB Bassi 36 (e il pomeriggio anche a Trieste) si parlerà di Scuola partendo da un libro scritto da otto mani La controriforma permanente – La scuola italiana tra mercato e guerra, curato da Luca Cangemi. Saranno presenti in qualità di autrice e autore Marina Boscaino e, in remoto, Antonio Mazzeo, considerate voci note e sguardi attenti sulle metamorfosi subite dalla Scuola negli ultimi tre decenni. L’incontro, si legge in una nota, è organizzato da Attac Udine e dal Comitato FVG per il ritiro di ogni autonomia differenziata, per l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti: si discuterà anche (ma non solo) del progetto di regionalizzazione della scuola nella nostra regione. In gioco, conclude la nota, ci sono quelle piccole cose chiamate libertà di insegnamento, diritti degli studenti e delle studentesse, pace, democrazia, in una scuola già divenuta nei fatti azienda, profondamente segnata da un’autonomia divenuta mercatistica, e ora prestata alle intenzioni belliche che pervadono l’Europa”.