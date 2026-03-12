Sabato prossimo 14 marzo conferenza sul Tagliamento a Spilimbergo in piazza Duomo

Sabato prossimo 14 marzo si terrà a Spilimbergo in piazza Duomo presso il “Cinema-Teatro Castello” una conferenza organizzata dal Comitato per la vita del Friuli Rurale a partire dalle ore 17:00 di sabato 14 marzo 2026 l’evento pone al centro alcuni importanti argomenti:

TROVIAMOCI PER DECIDERE IL NOSTRO FUTURO e le questioni da poter rappresentare in Europa il 23 marzo 2026 alle ore 17:30 nella riunione plenaria della Commissione per le petizioni a Bruxelles.

TROVIAMOCI PER CONOSCERE LA POSSIBILE SOLUZIONE ALTERNATIVA alle mastodontiche opere che il vertice regionale vuole imporre nonostante il tremendo impatto ambientale.

TROVIAMOCI PER RIAFFERMARE LA LEGALITA’ e con essa una soluzione ispirata al buon senso, al rispetto delle norme europee e il cui unico difetto è quello di costare poco e di impegnare le risorse umane e la partecipazione del territorio.