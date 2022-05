Sabato prossimo inaugurazione della mostra: I fiori del male, donne in manicomio nel regime fascista

"I fiori del male, donne in manicomio nel regime fascista" questo il titolo della mostra curata da Annacarla Valeriano e Costantino Di Sante la cui apertura è prevista per sabato 7 maggio 2022 alle ore 17.00 al Reparto 9 - ex ospedale psichiatrico Parco di Sant'Osvaldo Via Pozzuolo 330, Udine. I materiali documentari al centro del percorso espositivo attingono in larga parte all'archivio storico del manicomio Sant'Antonio Abate di Teramo. Sono figlie, madri, mogli, spose, amanti; sono donne vissute durante gli anni del regime fascista. Ai volti delle ricoverate sono affiancati diari, lettere, relazioni mediche che raccontano la femminilità a partire dalla descrizione di corpi inceppati e restituiscono l'insieme di pregiudizi che hanno alimentato storicamente la devianza femminile. La mostra voluta dall'Istituto Friulano Storia Movimento Liberazione sarà aperta dal 7 maggio all'11 giugno da giovedì a domenica dalle 14.00 alle 18.00. Sarà possibile prenotare visite didattiche per le scuole scrivendo ad archivio@ifsml.it