Salute: Conficoni-Delli Quadri (Pd), bluff di Riccardi sul personale

«I 400 operatori sanitari in più, annunciati da Riccardi lo scorso anno in occasione dell’assestamento di bilancio autunnale si sono rivelati un bluff: non solo tra il 2022 e il 2023 le tre aziende territoriali hanno perso due dipendenti, ma nello stesso periodo gli organici sono complessivamente calati di 162 unità». Lo affermano il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) e il responsabile salute della segreteria regionale Pd Fvg, Nicola Delli Quadri a seguito del riscontro dell’accesso agli atti alla direzione centrale Salute attraverso il quale chiedeva di ottenere i dati del personale sanitario appartenente al Servizio sanitario regionale suddiviso territorialmente tra le aziende sanitarie Asugi, Asufc e Asfo.

«I dati lo dimostrano: i rinforzi promessi dall’assessore alla Salute, Riccardi non ci sono stati. Il maggior numero di contratti a tempo indeterminato, infatti, non ha compensato le uscite, facendo di fatto diminuire la dotazione organica delle tre aziende da 19.351 a 19.189 unità. L’Azienda sanitaria giuliano isontina (Asugi) ha perso tanto da annullare i leggeri aumenti registrati nell’Asufc e nell’Asfo, dove peraltro il dato resta sotto a quello di cinque anni prima, quando governava il centrosinistra».

Insomma, continuano Conficoni e Delli Quadri, «come attestano la chiusura del punto nascita di San Vito al Tagliamento e le esternalizzazioni di radiologia a Pordenone e del pronto soccorso a Udine e Latisana, senza dimenticare i centri prelievo, le risorse umane continuano a mancare. Le nostre proposte per trattenere il personale in servizio, attrarre professionisti provenienti da fuori e rendere più appetibili i corsi di formazione, però, sono state bocciate dal presidente Fedriga e dall’assessore Riccardi che invece di rilanciare la sanità pubblica preferiscono spingere il privato».

