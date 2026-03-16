Salute: Conficoni (Pd), su liste d’attesa in Fvg destra fa gioco delle 3 carte

«Le liste d’attesa continuano a essere uno dei principali nodi della sanità pubblica e ciononostante la destra fa il gioco delle tre carte su una problematica irrisolta che pesa sui cittadini». Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) che attraverso un’interrogazione chiede alla Giunta regionale un chiarimento sui dati relativi alle liste di attesa e sulle modalità di registrazione delle prestazioni nel sistema sanitario regionale.

«Accanto alla narrazione univoca del “va tutto bene” che ha contraddistinto finora l’azione della Giunta Fedriga, ora la destra al governo fornisce due interpretazioni della stessa problematica. E così se da un lato l’assessore Riccardi, esponente di Fi, vanta la riduzione dei tempi di attesa, dall’altra la Lega, nell’aggiornamento del documento che ha stilato sulla sanità afferma: “i dati pubblicati che indicano un miglioramento delle liste (soprattutto in ambito oncologico) sono dovuti al cambiamento delle modalità di inserimento in lista”. Questo “gioco” va fermato e la situazione chiarita. Va chiarito in particolare chi non la racconta giusta e a ogni modo resta un fatto: il miglioramento, se c’è, è comunque insufficiente».

Da qui la domanda che Conficoni rivolge all’assessore Riccardi è «se risponde al vero che i miglioramenti registrati nei dati regionali sulle liste di attesa siano dovuti, almeno in parte, a modifiche nelle modalità di inserimento delle prestazioni nelle liste piuttosto che a una effettiva riduzione dei tempi di attesa».