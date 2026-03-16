Aviano, giudice di Pordenone ha deciso di discutere in tribunale sulla “presunta” presenza di armi nucleari

“Accogliamo con soddisfazione la decisione del giudice di Pordenone che, contro ogni proposta di archiviazione e ogni precedente, ha deciso di discutere in tribunale la denuncia del Tavolo per la Pace FVG, circa la violazione della Legge 185/1990, e l’articolo 11 della Costituzione da cui discende, per la presenza di armi atomiche presso la base di Aviano. Lo annuncia in una nota Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG per la circoscrizione di Pordenone: “Due sono gli aspetti che devono farci riflettere sull’importanza di questa decisione, spiega Honsell, il primo è che, mentre di fatto stiamo vivendo una guerra mondiale, nessuno affronta più il tema della non proliferazione nucleare e del tremendo rischio che la presenza di armi nucleari comporta, già in tempo di pace e, ancor più, in tempo di guerra. Bisogna fare luce sui rischi che la presenza di una base americana pone per un territorio. Il secondo riguarda l’indipendenza dei giudici di fronte alle posizioni della procura, su cui i cittadini sono chiamati a esprimersi nel prossimo referendum. Non c’è bisogno di cambiare la Costituzione per garantire la terzietà dei giudici, basta affrontare temi autentici come quelli posti dalla nostra Costituzione, e non cercare invece di ostacolare la giustizia.” L’udienza è prevista per il 15 giugno prossimo.