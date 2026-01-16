Salute: Conficoni (Pd), su medici dx è parte del problema, non soluzione

«Dopo l’ennesimo pessimo spettacolo che la maggioranza ha dato ieri in Consiglio, abbiamo avuto la riconferma che nella grave situazione di carenza di medici la destra di governo, da Roma a Trieste, è parte del problema, non la soluzione». Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) intervenendo nel dibattito sulla carenza di medici.

«Che si tratti di dimenticanze o scelte precise volute da una parte del centrodestra, fatto sta che si è perso tempo prezioso nell’affrontare un problema tanto grave, quanto sentito. Non a caso ieri, in Consiglio, avevamo dato la nostra disponibilità a votare l’emendamento annunciato in modo evidentemente non condiviso dall’assessore Riccardi, dileguatosi dopo la marcia indietro per non mettere la faccia sulla brutta figura. Oggi è riapparso come se nulla fosse accaduto, fingendo di non sapere che questo ennesimo pasticcio, figlio di un atteggiamento irresponsabile, ha aggravato il ritardo. Un provvedimento prospettato come urgente e che urgente effettivamente è, infatti, viene rinviato di qualche settimana mentre sui territori la gente è esasperata e senza risposte».