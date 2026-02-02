Salute: Gruppo Pd, si aprano le porte a medici ospedalieri in pensione

«L’accoglimento unanime del nostro ordine del giorno conferma la bontà dell’azione che portiamo avanti e delle proposte che avanziamo per aiutare il sistema salute a superare le difficoltà». Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) primo firmatario di un ordine del giorno collegato al disegno di legge 72 “Misure urgenti e straordinarie in tema di tutela della salute” e sottoscritto trasversalmente da tutti i gruppi politici attraverso il quale si impegna la Giunta a farsi parte attiva nei confronti del Governo e del Parlamento per poter conferire, negli Enti del Servizio sanitario regionale e in presenza di gravi carenze di personale, incarichi di lavoro autonomo a dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale collocati in quiescenza.

«Accanto alla questione del medici di medicina generale è necessario intervenire sugli ospedalieri. Pur non risparmiando critiche all’assessore Riccardi per i ritardi con cui sta affrontando i problemi, abbiamo sempre dato un contributo fattivo alla loro soluzione. Non a caso, dagli incentivi per il personale sanitario a quelli per la formazione dei medici di famiglia, senza dimenticare le locazioni agevolate per gli infermieri, sono diversi i nostri emendamenti che la Giunta ha fatto propri dopo averli bocciati. Oggi – conclude Conficoni – incassiamo il via libera a questa positiva proposta che se portata avanti potrà garantire l’allargamento alla sanità ospedaliera e territoriale della possibilità di richiamare medici in pensione per rafforzare la sanità pubblica e limitare le liste di attesa».