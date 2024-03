Salute. Honsell (Open): audizione di Riccardi irrituale e surreale

“Audizione irrituale, ai limiti del surreale, oggi in Terza Commissione “Sanità” del Consiglio Regionale dell’Assessore Riccardi. Dapprima non ha dato risposta alla domanda specifica se il clima nelle aziende fosse migliorato dopo che erano stati fatti i chiarimenti relativi alla distribuzione delle Risorse Aggiuntive Regionali alle aziende. Poi all’interrogazione specifica sul perché non sia stata fatta chiarezza sulle procedure per appellarsi al D.Lgs. n. 124/1998 per usufruire di prestazioni sanitarie in regime di attività libero-professionale con onere a carico del SSR, al fine di poter usufruire delle prestazioni entro i tempi previsti dalle impegnative dei medici di base, ha risposto chiedendo dei dati, che dovrebbe avere, e non ha chiarito nulla. Questo comportamento non è funzionale a ricoprire un ruolo politico così importante in modo adeguato.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.