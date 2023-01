Salute: Punti di primo intervento (Ppi) di Cividale e Gemona ancora senza personale

“Dopo una lunga attesa per la riapertura dei Punti di primo intervento (Ppi) di Cividale e Gemona, a un mese dalla data prevista per il loro avvio l’impresa aggiudicataria del servizio sta ancora cercando personale per garantire l’effettiva ripartenza. Oltre ad aver dato in gestione al privato l’ennesimo servizio di salute pubblica, nonostante Fedriga e Riccardi siano sempre pronti ad apparire come i paladini sul servizio pubblico, la Regione che garanzie ha ottenuto per aver affidato la gara visto che, a quanto pare, non c’è ancora il personale necessario?”. A chiederlo in una nota è la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd), componente della III Commissione che si occupa di salute e la quale, a seguito degli annunci di ricerca di personale per i Ppi nelle due cittadine udinesi pubblicati anche sui social, rivela un’interrogazione alla Giunta Fedriga per fare chiarezza sui criteri dell’appalto indetto dalla Regione. “Dopo due anni di chiusura dei due Punti di primo intervento – fa presente la Santoro -, a ottobre dello scorso anno era arrivata la rassicurazione da parte dell’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, di una riapertura a febbraio del 2023. Oggi ci troviamo, a meno di un mese, con l’impresa aggiudicataria ancora in cerca di personale che evidentemente non aveva quando ha vinto il bando”. “Questo è solo uno degli aspetti negativi delle scelte politiche che la Giunta Fedriga sta portando avanti: sono troppi gli indizi che fanno pensare a un piano ben preciso – sostiene la dem – per indebolire la sanità pubblica e offrire come soluzione di tutti i mali il privato. Non è nostra intenzione demonizzare il ricorso alla sanità privata, ma siamo di fronte a un ribaltamento dei paradigmi, dove anziché farci aiutare dal privato, stiamo appaltando interi pezzi di sanità. Una conseguenza è proprio l’incertezza sulla garanzia di una continuità di servizi ai cittadini e di condizioni dignitose di lavoro per il personale pubblico”.