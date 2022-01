Salviamo la Bosnia ed Erzegovina, salviamo l’Europa! Sabato presidio a Trieste in piazza della Libertà

. Vista la preoccupante situazione in Bosnia ed Erzegovina, e in sintonia con le manifestazioni svoltesi in buona parte d'Europa il 10 gennaio scorso e promosse in Italia da Bosna u srcu/La Bosnia nel cuore (Roma), alcune cittadine/i di Trieste, con l'adesione di diverse associazioni, hanno deciso di organizzare il presidio "Salviamo la Bosnia ed Erzegovina, Salviamo l'Europa!". La manifestazione si terrà in piazza della Libertà sabato 22 gennaio dalle 10.30 alle 12.30. I cittadini e le cittadine della Bosnia ed Erzegovina di Trieste e gli amici e amiche italiani e di altre provenienze, si legge nella nota di convocazione, manifestano la loro preoccupazione per i gravi segnali provenienti dalla regione. Dopo gli accordi di Dayton del 1995, la Bosnia ed Erzegovina ha mantenuto un fragile equilibrio. Tale precario equilibrio oggi è compromesso da comportamenti irresponsabili di capipopolo locali che, sulla scorta di interessi personalistici, tendono a esacerbare la frattura nazionalistica disgregando ulteriormente una storia e una cultura secolare di tolleranza e di pacifica convivenza tra le diverse comunità di cui la società bosniaca è sempre stata ricca. In particolare il leader serbo-bosniaco Dodik, membro della presidenza tripartita della Bosnia ed Erzegovina, avanza rivendicazioni secessioniste unilaterali quasi a compiere il disegno dei criminali di guerra posto in essere tra il 1992 e il 1995 mediante la pulizia etnica, lo stupro sistematico, i bombardamenti sulla popolazione civile a Sarajevo e il genocidio.

I cittadini di Bosnia ed Erzegovina desiderano la pace, desiderano che si avvii finalmente un percorso di riconciliazione nel diritto e nella giustizia, unica possibile strada per garantire un futuro di sviluppo in un Paese devastato dalla guerra, bloccato dalla pace di Dayton in una sorta di limbo, senza prospettive e depauperato da una migrazione giovanile inarrestabile. Chiediamo ai Governi, e al Governo Italiano in particolare, di prendere una posizione al riguardo. Salviamo la Bosnia ed Erzegovina, salviamo l’Europa!

Articolo 21 FVG

Associazione culturale “Tina Modotti-ODV”

Cittadine/i della BiH Trieste

Comitato per la Pace e i Diritti “Danilo Dolci”

ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà)

Linea d’ombra-ODV

Tenda per la Pace e i Diritti (Staranzano - GO)

"UnitedCultures"

"Un Ponte di corpi"