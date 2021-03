San Giovanni al Natisone, nonna Aikaterini taglia il traguardo dei 101 anni nella Rsa “le camelie”

Ricorrenza speciale ed emozionante nella Residenza per anziani “Le Camelie” di San Giovanni al Natisone, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti” e da molto tempo Covid-free. La signora Aikaterini Stamatiadou ha infatti tagliato l’invidiabile traguardo dei 101 anni e tutti gli altri ospiti nonché il personale della struttura (in primis la direttrice Said Siwar) le si sono riuniti intorno per farle festa con una gran bella torta. Nata in Slovenia ma di origini greche, nonna Aikaterini è ospite della struttura dal 2019 (dopo aver vissuto dal 2013 nella RSA “Gelsomino” di Udine, sempre del gruppo “Sereni Orizzonti”) e si è fatta subito ben volere per il suo carattere forte e allegro. Per tutta la vita ha lavorato come addetta alle pulizie e nonostante l’età avanzata partecipa ancora alle attività comuni. Per il suo compleanno ha ricevuto in videochiamata gli auguri dei tre nipoti, che hanno così potuto regalarle - sia pure a distanza - momenti di grande serenità. Il dono più bello che ha ricevuto resta comunque la recente vaccinazione anti Covid. Complimenti per la grinta e ancora tanti auguri!