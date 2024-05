San Vito: Ribolla Gialla Wine Festival. Il ricco programma del 1 e 2 GIUGNO

Entra nel vivo a San Vito al Tagliamento la seconda edizione del Ribolla Gialla Wine Festival, manifestazione che avrà il suo fulcro il 1 e 2 giugno esaltando la cultura enogastronomica del territorio attraverso il vino simbolo del Friuli Venezia Giulia. Sabato 1 giugno giornata ricca con i vincitori della Selezione Ribolla Gialla, il primo incontro targato Pordenonelegge con Dario Vergassola e la Notte gialla in cui ci sarà l’Indie Power per la prima volta in Friuli Venezia Giulia e il comico Chiodaroli. E ancora il 2 giugno di nuovo Pordenonelegge Maurizio de Giovanni e il gran finale. Un programma ricco con una quarantina di eventi (con anche Masterclass di degustazione vini, convegni, mercatini, laboratori e giochi per bambini); dieci casette enogastronomiche più tre punti enoteca con cantine del territorio e il nuovo angolo del fritto per quanto riguarda il food and drink.

Programma Sabato 1 giugno

Sabato 1 giugno all’Antico Teatro Sociale Arrigoni s’inizia alle 10 con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità e a seguire la Premiazione delle cantine vincitrici della prima Selezione del Festival, grande novità di questa edizione.

La Selezione incoronerà le migliori Ribolle Gialle del Friuli Venezia giulia nelle categorie spumante Metodo Charmat; spumante Metodo Classico; ferma; macerata. Sono 26 le cantine regionali che hanno partecipato a questa edizione d’esordio con 54 vini.

Ci sarà poi spazio per un convegno tutto dedicato alla Ribolla Gialla, moderato dal dottor Michele Bertolami direttore generale Ceviq e docente universitario in tracciabilità e certificazione dei prodotti vitivinicoli.

“Livelli di produzione e epoca di vendemmia: due fattori chiave della qualità della Ribolla Gialla spumante” sarà l’intervento del dottor Paolo Sivilotti docente di viticoltura Dipartimento di Scienze Agro Alimentari, Ambientali e Animali, Università di Udine.

“L’espressione aromatica della Ribolla spumante: focus su metodo Martinotti e metodo classico” sarà l’intervento del dottor Piergiorgio Comuzzo docente di agronomia Dipartimento di Scienze Agro Alimentari, Ambientali e Animali, Università di Udine.

Nel frattempo in centro dalle 10 apriranno le 10 casette enogastronomiche, i tre punti enoteca, lo street food e il chiosco Pro Loco, con servizio no stop fino a mezzanotte e mezza. Inoltre nelle vie Amalteo e Manfrin mercatino della creatività tutto il giorno.

Alle 15.30 all’Auditorium Zotti musical Il Gruffalò su prenotazione, mentre proseguiranno le visite guidate alla mostra “La Tradizione in costume” con le bambole di Renata Dri al Museo della Vita Contadina. Inoltre visitabili le mostre di Angelo Roccagli, Genius Loci, bruno Sant, Sport e natura, Primavera Sanvitese.

La presentatrice Silvia Giacomini e il dj set di Nik dj animeranno i vari momenti in Piazza del Popolo tra le casette. Alle 16 apertura in via Amalteo nella sede Somsi della mostra filatelica. Con la Pro Loco San Vito in parco Rota e piazza del Popolo Mago White per bimbi alle 17.5 e 18.30.

Alle 18:00 in Piazza del Popolo l’atteso incontro insieme a Pordenonelegge. “Liguria, terra di mugugni e di bellezza. Guida ironico-sentimentale” vedrà protagonista Dario Vergassola, autore del libro edito da Mondadori Electa, presentato da Valentina Gasparet. A seguire firmacopie. In caso di maltempo l’evento si terrà all’Antico Teatro Sociale Arrigoni.

E poi ecco l’attesa Notte gialla, con divertimento fino a mezzanotte mezza. Alle 19 in Parco Rota al Chiosco Pro Loco Malibu Electrosound in concerto. Alle 20:30 in Piazza del Popolo Why Not in concerto. Alle 21 in Parco Rota al Chiosco della Pro Loco

“Breaking Bread”, spettacolo con il comico Stefano Chiodaroli, volto celebre di Zelig.

Infine alle 21:30 in Corte del Castello Indie Power Party musicale. Si tratta del fenomeno del momento per quanto riguarda la scena musicale indie italiana: nato a Bologna e da lì diffusosi con una serie di affollate date in tutta la Penisola, per la prima volta in Friuli Venezia Giulia arriva Indie Power, un party in cui ballare e cantare insieme. Canzoni di Calcutta, Coez, Tananai, Carl Brave e tutta la nuova scena indie con le sue contaminazioni, dall’Urban al Graffiti pop.

Programma Domenica 2 giugno

Domenica 2 giugno alle 9:30 si terrà la pedonata naturalistica “Per l’ambiente che abbiamo in comune”, organizzata dal G.S.D. Favria. Ritrovo alle 8.30 al Parco Falcon Vial.

Dalle 10 saranno aperte le casette con punti enoteca, street food e chiosco Pro Loco in Piazza del Popolo, Piazzetta Pescheria, Corte del Castello, Piazzale Posta e Parco Rota. Lungo la giornata si terranno due mercatini: uno della creatività nelle vie Amalteo e Manfrin e uno dell’antiquariato nel cortile della scuola Moro e via Dante.

Sempre dalle 10 in Auditorium Concordia, in occasione della Festa della Repubblica, gli studenti racconteranno la Costituzione.

Alle 10 all’Antico Teatro Sociale Arrigoni, Romanina Santin, presidente Lady Avventura, presenterà il recente viaggio solidale nelle Filippine insieme ad altre Lady. La presentazione sarà curata da Maria Teresa Gasparet di Sorsi e Percorsi e moderata da Paola Gottardo Event Specialist di Bacco & Demetra.

Alle 10:30, 12:30, 15:30 e 18:30 al Parco Rota ci saranno giochi in legno e rompicapo per i bambini, mentre alle 11:00 e 16:30-18:00 si terrà un laboratorio per bambini “Costruiamo con il legno”.

Alle 11 all’Antico Ospedale dei Battuti si terrà la masterclass sulle Bollicine di Ribolla Gialla con Stefano Cosma (costo € 10,00).

Alle 15 al Palazzo Rota in sala consiliare si terrà il torneo di Burraco solidale di Bacco & Demetra a favore della Casa dell’Autismo. Con il supporto dell’Associazione APS Tagliamento Lemene. Al termine brindisi con Ribolla Gialla. Dalle 15:30 a Parco Rota ci sarà animazione per bambini con Josefito Street Clown Show.

Alle 16 in Piazza del Popolo si terrà l’atteso incontro con Maurizio de Giovanni sul suo libro Robin Food (Slow Food editore) condotto da Valentina Gasparet di Pordenonelegge, seguito da firmacopie. In caso di maltempo l’evento si terrà all’Antico Teatro Sociale Arrigoni.

Alle 17 all’Antico Ospedale dei Battuti si terrà una masterclass su “L’anima sfaccettata della Ribolla Gialla” condotta da Maria Teresa Gasparet (costo € 10,00).

Alle 17:30 in Piazza del Popolo ci sarà il dj set con Enrico Sist dj, mentre come per il giorno precedente la presentatrice Silvia Giacomini arricchirà i vari momenti della giornata.

Alle 18 in Piazzetta Stadtlohn Concerto per la Festa della Repubblica con l’Associazione Filarmonica Sanvitese.

Alle 21 al Parco Rota nel Chiosco Pro Loco si terrà il concerto dell’Harmonix Duo.

Proseguiranno le visite guidate alla mostra “La Tradizione in costume” al Museo della Vita Contadina con le bambole di Renata Dri. Inoltre visitabili le mostre di Angelo Roccagli, Genius Loci, Bruno Sant, Sport e natura, Primavera Sanvitese.

Food and Drink

Oltre ai bar ed esercizi pubblici del centro di San vIto, come detto ci saranno in piazza del Popolo le casette enogastronomiche di Latteria di Visinale; Bar Moro; Vini Cason con la Boutique del Gusto; Cortivo Pancotto; Fattoria on the road; Osteria dei Battuti; Bar Centrale; Mater; Cantina Augusta più in una casetta Nik Dj. Punti enoteca di Cantina di Ramuscello e San Vito (con Loris Pantarotto) nella loggia, Cantina Bagnarol (con Cogo Daniele Cortiula) in piazzetta Pescheria e Mister Bio (con Trattoria da Nando) Corte del Castello. Al piazzale Posta l’angolo del fritto.