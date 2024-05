Camminata per un Tagliamento Libero – domani sabato 01 giugno a Spilimbergo

“Dopo l’affollata riunione organizzativa, si legge in una nota dell’associazione “Tiliment Libar – Tagliamento Libero”, che si è tenuta giovedì sera a Spilimbergo durante la quale si sono messe le basi per i prossimi eventi della Campagna ” Tagliamento Libero”, tutto è pronto per la “Camminata per un Tagliamento Libero”. Ritrovo alle ore 16:00 presso l’Istituto Tagliamento in via degli Alpini 1 a Spilimbergo, per una camminata collettiva che attraverserà l’alveo del Tagliamento. Zona dalle caratteristiche ecologiche e naturalistiche importantissime che verrebbe devastata dalla Diga, e dal bacino di acqua conseguente, che la Regione vorrebbe costruire. Un’occasione per metterci in cammino assieme, accompagnati dal commento di esperti, per riscoprire e riappropriarci del territorio. Riappropriazione fondamentale in un momento dove chi dovrebbe tutelare i beni comuni, Regione e Comuni, giacciono in un silenzio imbarazzante. Durante la giornata verrà anche rilanciato il presidio unitario No Diga di martedì 4 giugno in piazza a Dignano, che accoglierà il presidente Fedriga in visita elettorale alla cittadina rivierasca”.