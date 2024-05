Tre giovani travolti dalla piena del Natisone a Premariacco. Si teme per la loro vita

Erano circa le 14 quando da Orsaria di Premariacco, in via Ponte Romano, è partita una telefonata con richiesta di soccorso da parte di tre giovani, due ragazze e un ragazzo, che scesi nell’alveo del Natisone sono stati colti dall’improvvisa, quanto prevedibile, innalzamento dell’acqua. I tre che avevano lasciato l’auto con targa rumena nei pressi del ponte, secondo quanto ricostruito, si sono rifugiati su un isolotto al centro del fiume, spaventati dall’acqua che saliva hanno avvertito i soccorsi spiegando che il livello del fiume si stava alzando e che non erano in grado di rientrare a riva. Poi, come documentato anche da un video girato dalla riva con un telefonino, i tre sono stati travolti e trascinati via dalla furia dell’acqua e di loro si sono perse le tracce. Scattati i soccorsi è in corso un intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine anche con l’ausilio di due elicotteri. I soccorritori stanno perlustrando l’asta del fiume tra Premariacco e Manzano nella speranza che i giovani siano riusciti a guadagnare la riva da qualche parte. Nelle prime fasi del soccorso i vigili del fuoco avevano avvistato i tre ragazzi ma non sono riusciti a intervenire per salvarli. Tutti e tre si stavano stringendo forte l’un l’altro per cercare di resistere alla corrente. I soccorritori hanno cercato di avvicinarsi con una gru e di lanciare una corda per metterli in salvo, ma non hanno fatto in tempo ad agganciarli, l’acqua è repentinamente salita e i tre sono stati trascinati via dalla corrente e si sono perse le loro tracce.