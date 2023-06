Sanità: Buset (Pd), determinato sostegno a presidio pubblico

“L’Azienda sanitaria del Friuli centrale è il caposaldo della nostra sanità pubblica e il personale non dovrebbe essere costretto a queste manifestazioni per richiamare l’attenzione delle istituzioni regionali. E’ determinato il sostegno del Pd a una battaglia anche nazionale, forte la richiesta di frenare la privatizzazione di servizi anche essenziali come il pronto soccorso, che è il simbolo del sistema sanitario universalistico. E’ significativa la presenza del vicesindaco Venanzi, con una nuova attenzione dell’amministrazione comunale verso i presidi sanitari di Udine”. Lo dichiara il segretario del Pd di Udine Rudi Buset che oggi assieme ad una delegazione del Pd di Udine, tra cui il vicesindaco Alessandro Venanzi, la consigliera regionale Manuela Celotti e consiglieri comunali, ha partecipato al flash mob indetto dall’Intersindacale medica Fvg all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

“Fermiamoci prima che sia troppo tardi – chiede il segretario dem – perché gli allarmi sono evidenti a Udine, in Fvg e in tutto il Paese. Da Udine lanciamo un appello alla Giunta regionale, perché eserciti la competenza primaria sulla sanità senza scaricabarile, mettendo le risorse che servono – conclude Buset – per rinnovare i contratti dei medici e fermare la fuga di professionisti”.