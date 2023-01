Sanità, chiusura Rx a Pordenone, 5Stelle: “Smantellamento servizi hanno nomi e cognomi”

“L’ ennesimo colpo mortale alla sanità pordenonese con il rischio di chiusura di radiologia ha nomi e cognomi: Riccardo Riccardi assessore regionale alla Sanità e una lunga serie di complici, fra i quali il leghista Ivo Moras presidente della commissione Sanità, Mara Piccin di Forza Italia come l’assessore regionale e Alessandro Basso di Fratelli d’Italia che ha recentemente preso le distanze dall’operato della propria maggioranza, ma troppo tardivamente ed in maniera vaga e maldestra”. Lo afferma Mauro Capozzella capogruppo regionale del MoVimento 5Stelle. “È stata un vero fallimento la gestione della sanità dell’accoppiata Fedriga-Riccardi in Friuli Venezia Giulia. A parlare, aggiunge l’esponente pentastellato, sono i dati di numerosi report: ‣ Ultima regione per spesa pro capite sulla prevenzione (AGENAS 2021);

‣ Prima regione per mortalità da Covid (ISTAT 2021); ‣ Seconda regione per riduzione dell’aspettativa di vita (Studio Ambrosetti 2019-2021); ‣ Peggiore regione d’Italia sui tempi della chirurgia per tumore e per riduzione dei volumi di chirurgia retto-colon, prima regione per obsolescenza tecnologica e per fuga di pazienti verso altre regioni (“Bersaglio” Scuola Sant’Anna di Pisa 2021). Il centrodestra tanto si vanta delle risorse investite nella sanità in questi anni, eppure la situazione riportata dai numeri di questi studi, restituisce un quadro a dir poco drammatico.