Sanità FVG alla deriva: parte da Latisana “Cantiere civico”

Una rete tra consiglieri comunali di molteplici territori è l’iniziativa presentata sabato 28 settembre a Latisana, durante la tavola rotonda tenuta dai consiglieri di Latisana, Palazzolo, Carlino nelle persone di Gianluca Galasso della civica Latus Anniae, Paolo Miotto della civica Palazzolo Riparte, Claudio Vicentini di Carlino Domani, con il sostegno di Simona Liguori, consigliera regionale di Civica FVG.

«La politica locale ha un contatto diretto con le esigenze dei cittadini e la capacità di raccogliere e interpretare i segnali che emergono dai singoli comuni è cruciale soprattutto nei momenti di crisi» ha esordito Gianluca Galasso. «Unire le forze significa moltiplicare le capacità di azione, in un periodo in cui spesso le singole amministrazioni faticano a far sentire la propria voce rispetto a questioni di più ampia scala, come la gestione della sanità a livello regionale contraddistinta da diffuse criticità». Per Paolo Miotto «l’alleanza tra consiglieri comunali di molteplici territori diventa strumento di proposta verso i livelli decisionali più alti, facendo leva sulle competenze e le esperienze che ogni consigliere può portare. Inoltre, l’azione congiunta evita la dispersione di sforzi e permette di costruire una strategia comune che tenga conto delle differenze territoriali ma anche delle esigenze condivise in ambito sanitario». Per Claudio Vicentini «la sanità è uno dei settori più colpiti dai tagli e dalle riorganizzazioni a livello regionale, fenomeno che viene spesso definito come “deriva regionale”. Questa deriva si manifesta in vari modi: dalla riduzione dei servizi, alla carenza di personale medico e paramedico, alla chiusura o depotenziamento di strutture sanitarie locali. Sono cambiamenti che hanno un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini nelle città e nelle aree più periferiche del Friuli Venezia Giulia».

Un altro aspetto cruciale è quello della sensibilizzazione. Attraverso il Cantiere Civico, i consiglieri comunali si attiveranno per informare i cittadini sulle dinamiche della sanità regionale e sui diritti che spettano loro. La consapevolezza è un potente strumento di cambiamento, e un cittadino informato è anche un cittadino che può esercitare meglio i suoi diritti.

Per Simona Liguori «l’iniziativa del Cantiere Civico è una risposta diretta alle tante problematiche che ogni giorno ci vengono riferite dai cittadini che rischiano di vedere compromesso l’accesso ai servizi sanitari di base e alle cure specialistiche. La sanità è un diritto fondamentale e l’indebolimento delle strutture locali crea disuguaglianze inaccettabili tra i cittadini, che spesso devono spostarsi per chilometri per accedere a cure essenziali, sempre più spesso pagate di tasca propria. Elaborare proposte concrete per il miglioramento della sanità regionale, raccogliendo suggerimenti dal basso, ovvero dalle comunità stesse è fondamentale per identificare e proporre soluzioni realistiche e applicabili alle specificità territoriali».

Nelle prossime settimane sarà data comunicazione del programma delle iniziative che avranno luogo nelle comunità locali dei territori della regione.