SWG diventa internazionale nasce Polling Europe. Joint venture con OpinionWay, società di ricerche di mercato, indagini sociali e sondaggi d’opinione francese

In risposta alla crescente necessità di dati affidabili e tempestivi sulle tendenze e le posizioni dell’opinione pubblica europea, l’istituto di ricerca SWG di Trieste ha unito le forze con OpinionWay, una delle aziende leader in Francia nelle ricerche di mercato e nei sondaggi di opinione, per lanciare Polling Europe, un istituto con sede a Bruxelles, specializzato nella ricerca demoscopica in tutto il continente.

Grazie all’esperienza combinata dei due fondatori, Polling Europe offre soluzioni su misura, rispondendo alle esigenze specifiche di attori istituzionali europei, associazioni, gruppi parlamentari, think tank, aziende e società di consulenza e di comunicazione in tutta Europa. Si posiziona quindi come partner di riferimento per tutte le organizzazioni che necessitano di dati affidabili e aggiornati su scala europea.

Il primo istituto a proporre un’indagine multi-client europea

Polling Europe attraverso ricerche ad hoc e indagini multi-client europee copre un’ampia gamma di argomenti, dalle questioni sociali alle sfide politiche, dalle policies alle regolamentazioni che incidono profondamente sulle imprese, e si distingue per:

il suo approccio metodologico, rigoroso ma flessibile, il quale consente di sondare l’opinione pubblica in tutta Europa e fornire dati rilevanti e altamente fruibili, rispondendo alle esigenze specifiche dei clienti;

la velocità di implementazione: grazie a un’infrastruttura tecnologica avanzata e a una rete capillare di partner, Polling Europe è in grado di fornire risultati in tempi rapidi e quindi supportare efficacemente i processi decisionali;

la capacità unica di raccogliere dati e opinioni su vasta scala geografica, mantenendo costi competitivi.Ottimizzando i processi e mettendo in comune le risorse, Polling Europe rende la ricerca d’opinione accessibile a un’ampia gamma di organizzazioni.

Adrio Maria de Carolis, Presidente SWG: “Polling Europe ridefinisce le regole del gioco. Una bussola capace di guidarci attraverso un’Europa che sta sempre più cambiando, grazie ad un approccio del tutto nuovo: dai cittadini dei Paesi europei, ai cittadini europei. Grazie alla collaborazione con OpinionWay, oggi nasce uno strumento strategico per istituzioni e aziende che ci rende molto fieri”.

SWG S.p.A.

Fondata a Trieste nel 1981, SWG progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e integrando i trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società.

SWG supporta i propri clienti nel prendere le decisioni strategiche, di comunicazione e di marketing, attraverso la rilevazione, la comprensione e l’interpretazione del pensiero e dei comportamenti dell’opinione pubblica e degli stakeholder, alla luce delle dinamiche degli scenari sociali, politici ed economici, utilizzando metodologie affidabili e innovative.

La cura e la qualità artigianale, la costante innovazione degli strumenti, dei processi e dei contenuti, l’affidabilità basata sull’esperienza, il rigore metodologico, il controllo della filiera produttiva e l’etica professionale di tutti i propri collaboratori, rappresentano la dimensione identitaria di SWG.

SWG è membro di ASSIRM, ASSEPRIM, MSPA e ESOMAR. Sistema di gestione certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. Privacy Policy adeguata al GDPR, e Società Benefit da dicembre 2022.

SWG S.p.A., in coerenza con gli obiettivi di beneficio comune recepiti nello statuto sociale e con il codice Etico della società, ha ottenuto le seguenti certificazioni in ambito ESG:

– certificazione della parità di genere ai sensi della prassi UNI/PdR 125:2022: la finalità del Sistema di certificazione della parità di genere alle imprese è quella di favorire l’adozione di politiche per la parità di genere e per l’empowerment femminile a livello aziendale e quindi di migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di leadership e di armonizzazione dei tempi vita-lavoro;

– certificazione per la responsabilità sociale ai sensi dello standard SA8000: la certificazione SA 8000 è uno standard internazionale che definisce i requisiti volontari che i datori di lavoro devono rispettare nei luoghi di lavoro, inclusi i diritti dei lavoratori, le condizioni del luogo di lavoro ed i sistemi di gestione.

– certificazione Carbon Footprint di Organizzazione ISO 14064-1: la certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ambientale ai propri stakeholder.