Sanità in montagna: il grido di allarme da Forni di Sopra

L’incontro con la popolazione, promosso venerdì 12 settembre da Simona Liguori e Antonella Orzan di Civica FVG nella sala polifunzionale di Forni di Sopra sullo stato della sanità territoriale ha messo in luce, con forza e chiarezza, il senso di abbandono che la popolazione della Carnia vive. Un progressivo impoverimento dei servizi di prossimità sta lasciando i cittadini senza risposte adeguate, aggravando la percezione di solitudine e precarietà. Tra i temi più sentiti la preoccupazione che molte persone stiano rimanendo indietro, tralasciando di fare approfondimenti sul loro stato di salute perché costretti a pagare di tasca propria o di non riuscire a percorrere tanti chilometri per raggiungere presidi sanitari troppo distanti o fuori provincia. Gli stessi amministratori locali si trovano sempre di più in prima linea, costretti ogni giorno a farsi carico di carenze e criticità sul diritto alla salute dei loro concittadini. La montagna, con la sua bellezza e le sue potenzialità, deve tornare a essere un luogo di opportunità e di interesse a viverci. “Facciamo nostre le esigenze di salute degli abitanti – in particolare delle persone anziane, sempre più numerose che chiedono rispetto, ascolto e soluzioni” conclude la consigliera Liguori.