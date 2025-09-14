Università e imprese, opportunità transfrontaliere, domani convegno a Udine

Le opportunità di collaborazione tra mondo accademico e categorie produttive in prospettiva transfrontaliera. È il tema al centro della tavola rotonda “Sciencepreneurship, from Science to Industry for Across-borders innovations” che si terrà all’Università di Udine lunedì 15 settembre, alle 15.30, nell’aula multimediale dell’Uniud Lab Village (via Sondrio 2, Udine).

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto Across e fa parte del training imprenditoriale di Start Cup Udine, la competizione fra idee imprenditoriali innovative promossa dall’Ateneo. L’incontro è finalizzato ad approfondire le opportunità di collaborazione tra atenei e industria con particolare riferimento alla realtà transfrontaliera. Il progetto Across, infatti, prevede diverse attività di collaborazione e mobilità tra i partner per creare una rete di centri transfrontalieri – gli Across Border Engagement Centres (Abec) – con l’obiettivo di mettere in contatto, fisicamente e digitalmente, ricercatori, imprese, autorità locali, iniziative e cittadini provenienti da regioni confinanti, con iniziative congiunte.

«Le attività di ‘valorizzazione delle conoscenze’, una volta chiamate di terza missione, hanno un peso sempre maggiore a fianco di ricerca e didattica e l’Università di Udine le promuove con forza per consolidare il legame con il territorio, sia esso locale che nazionale o internazionale – commenta Giovanni Cortella, delegato al Trasferimento tecnologico dell’Università di Udine –. Valorizzare le attività di ricerca significa anche focalizzarle sui temi più attuali e richiesti. Il progetto Across, e la creazione dei suoi centri transfrontalieri, confermano l’impegno dell’Ateneo nella sua dimensione internazionale, verso la creazione di reti e la promozione di nuove forme di innovazione».

Durante l’incontro, dopo i saluti di apertura di Giovanni Cortella, Giorgio Alberti, delegato all’internazionalizzazione dell’Ateneo friulano, illustrerà il progetto Across, mentre Marco Sortino (Università di Udine) introdurrà le opportunità degli Abec e raccoglierà le priorità di azione attraverso un questionario.

Sono previste quindi due testimonianze di collaborazioni tra impresa e industria. La prima dello stesso Marco Sortino, che parlerà della start-up Dynext, e la seconda di Matjaž Valant, (Università di Nova Gorica), che terrà un intervento in qualità di direttore del Green Tecnology Center di Nova Gorica.

L’incontro si concluderà con un’occasione di networking. La partecipazione alla conferenza, che si terrà in inglese, è a ingresso libero, fino a esaurimento posti, previa registrazione al link https://www.uniud.it/it/servizi/imprese/punto-impresa/startcup-udine-2025/form/registration-15-09-25