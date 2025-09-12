Una leggenda del jazz di scena al Knulp di Trieste lunedì prossimo 15 settembre

Un ospite eccezionale per una serata di grande jazz al Knulp. Lunedì 15 settembre alle ore 20.00 si esibirà in concerto nel Jazz Club di via Madonna del Mare, 7/a, per la prima volta a Trieste, il leggendario sassofonista statunitense Tom Scott, vincitore di 3 Grammy Awards e di parecchi Emmy Awards che ha collezionato 13 nomination ai Grammy Awards e ha all’attivo più di 2.000 registrazioni con artisti del calibro di Barbra Streisand, Quincy Jones, Thelonious Monk, The Blues Brothers, Frank Sinatra, Aretha Franklin e gli Aerosmith. Nel corso di una straordinaria carriera, Scott ha contribuito come musicista e arrangiatore a successi planetari quali “Jazzman” di Carole King, “Listen to What the Man Said” di Paul McCartney, “Do You Think I’m Sexy” di Rod Stewart, “Rapture” dei Blondie, “Rosanna” dei Toto, è stato direttore musicale di star come Joni Mitchell, George Harrison e Olivia Newton-John ed è apparso in numerose colonne sonore di film di grande successo tra cui “Taxi Driver”, “Blade Runner”, “Chi ha incastrato Roger Rabbit?”, “Toy Story 2”, “Monsters Inc.” e l’ultima versione di “A Star Is Born” e composto le colonne sonore di celeberrime serie televisive (una tra tutte, “Starsky & Hutch”).

Il musicista americano sarà accompagnato in questo viaggio musicale dal Tom Scott Trieste Quartet composto da Tom Scott (sassofoni e Roland Aerophone), Fabio Jegher (batteria e percussioni), Mario Cogno (basso elettrico e contrabbasso) e Marko Čepak (chitarra elettrica ed effetti).

Il gruppo eseguirà musiche di Tom Scott dall’atmosfera soul e soul/jazz tipica del sassofonista americano e anche qualche composizione di Fabio Jegher. Di quest’ultimo in particolare verranno presentati in anteprima dal vivo alcuni brani, tutti di sua composizione, tratti dal suo ultimo album orchestrale dal titolo “Moodlights” (Santa Cecila Edizioni), registrato in California con Tom Scott ai sassofoni e al Roland Aerphone e arrangiato da Fabio Jegher e lo stesso Scott. Si tratta di fatto della seconda collaborazione tra il batterista e compositore triestino Fabio Jegher e il pluripremiato musicista americano. Jegher infatti aveva già realizzato nel 1994 un primo cd di tutte sue composizioni per orchestra con Scott, “Life Tones and Film Colors”(Soul Note).

Il programma della serata sarà impreziosito infine da alcuni standard di grande popolarità, così da creare dei piacevoli momenti d’ascolto adatti a ogni tipo di pubblico.

Ingresso: 15 euro. Seguirà una sessione di firmacopie.