Sanità: Liva, impegno Pd Fvg è una Regione che cura tutti. Spitaleri: integrare nei fatti ospedale e territorio

“Bandiere, volantini, megafoni, donne e uomini in tutta la Regione hanno testimoniato la volontà di difendere la sanità pubblica, chiedendo un cambio di passo su risorse, personale, pronto soccorso, liste d’attesa e servizi territoriali. Abbiamo risposto all’appello della Cgil convinti che questa è anche la nostra battaglia. Il 2 e 3 aprile alle elezioni regionali chiediamo un voto per cambiare la politica di Fedriga e Riccardi che ha indebolito la nostra sanità, provocato un esodo di risorse umane e professionali a favore della sanità privata e di chi può permetterselo. Non siamo mai stati ‘contro’ il contributo del privato ma per noi dev’essere di complemento e non a scapito del servizio pubblico universale. Una Regione che cura tutti è l’impegno del Pd”. Lo ha dichiarato oggi a Pordenone il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, partecipando alla mobilitazione promossa dalla Cgil per la sanità pubblica.

A Udine, davanti all’ospedale Santa Maria della Misericordia, il coordinatore regionale della segreteria Pd Salvatore Spitaleri ha ribadito che “il nostro ospedale è e rappresenta la sanità pubblica per Udine e per il Friuli. Oggi siamo insieme alla Cgil e ai professionisti sanitari, per dire con chiarezza un no allo smantellamento della sanità pubblica, e sì alla sanità che integra nei fatti ospedale e territorio. Vogliamo pensare – è la sintesi di Spitaleri – alla salute di tutte le generazioni”.